Госдума делает комфортнее жизнь многодетных семей

Родители трех и более малолетних детей смогут уходить в отпуск в любое время по своему выбору

Укрепление семейных ценностей и защита детей – приоритетные задачи, которые находятся в центре внимания законодателей. Во вторник, 18 сентября, нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект документа, закрепляющего за многодетными родителями право уходить в трудовой отпуск тогда, когда это им нужно.

"Государственная дума поддержала во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые дают приоритетное право родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, свободно выбирать наиболее удобное им время ежегодного оплачиваемого отпуска", – сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "Это социальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее", – подчеркнул он.

По словам спикера нижней палаты, судьба данного законопроекта оказалась непростой. Инициативу главы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой и первого зампреда Комитета по образованию и науке Олега Смолина одобрили не сразу. Однако настойчивая работа дала свои плоды – документ поддержало правительство, а теперь и ГД приняла его во втором, основном чтении.

После вступления законопроекта в силу работодатель будет обязан предоставлять ежегодный отпуск сотрудникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, по их запросу. Это даст возможность родителям более активно участвовать в воспитании детей и проводить больше времени всей семьей.