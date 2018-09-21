Бюджет на 2019 год внесут в Госдуму частично в электронном и бумажном виде

Документы, которые поступят в цифровом формате, будут сразу доступны гражданам

Проект бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г.г. поступит на рассмотрение ГД как в традиционном бумажном, так и в цифровом формате. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В частности, в цифровом виде будут представлены паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы.

"Это те документы, которые будут сопровождать бюджетный процесс", – пояснил Макаров. Он отметил, что это – очень объемный материал: в совокупности с бюджетом депутатам предстоит изучить 10-12 тысяч страниц таблиц и текста. Перевод в цифровой формат позволит повысить качество принимаемых решений, убежден глава профильного комитета.

Кроме того, документы по бюджету, поступившие в электронном виде, будут опубликованы на едином портале бюджетной системы РФ не позднее дня внесения в ГД. Это значит, что все желающие смогут сразу с ними ознакомиться.

В традиционном бумажном формате в ГД поступит текст федерального закона о бюджете, пояснительная записка к нему, ряд приложений и нормативно-правовых актов, которые вносятся вместе с проектом федерального бюджета, пишет ТАСС.

Также на бумаге депутаты ознакомятся с предложениями по Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России и прогнозом социально-экономического развития страны.

Проект закона о федеральном бюджете на трехлетний период вместе с сопутствующими документами правительство должно внести в Госдуму до 1 октября. После представления бюджетного пакета по решению Совета Госдумы он будет направлен также в Счетную палату и Совет Федерации.

В первом чтении депутаты рассмотрят проект федбюджета, бюджета Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – сообщил примерные сроки спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом сначала парламентарии изучат, как исполнен федеральный бюджет и бюджеты фондов за 2017 год. Эти вопросы будут рассмотрены 26-27 сентября.