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США объявили Порошенко решение по Крыму

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool Pablo Garrigos Cucarella
Президенту Незалежной подарили документ в рамочке

Во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вручил Петру Порошенко символическую копию декларации Госсекретаря Майка Помпео от 25 июля 2018 года.

В документе подчеркивается, что США "не признают и никогда не признают аннексию Крыма", отмечается на сайте президента Украины.

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Волкер отметил, что декларация по Крыму напоминает принятое в 1940 году Соединенными Штатами заявление о непризнании ими "советской оккупации" Прибалтики.

Порошенко выразил благодарность Волкеру за этот символический жест, и добавил, что признателен США за их позицию.

Крым стал российским в результате референдума, проведенного в марте 2014 года – после того, как на Украине произошел государственный переворот. 

Валентина МАЙОРОВА
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