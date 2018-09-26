США объявили Порошенко решение по Крыму

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Во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вручил Петру Порошенко символическую копию декларации Госсекретаря Майка Помпео от 25 июля 2018 года.
В документе подчеркивается, что США "не признают и никогда не признают аннексию Крыма", отмечается на сайте президента Украины.
Волкер отметил, что декларация по Крыму напоминает принятое в 1940 году Соединенными Штатами заявление о непризнании ими "советской оккупации" Прибалтики.
Порошенко выразил благодарность Волкеру за этот символический жест, и добавил, что признателен США за их позицию.
Крым стал российским в результате референдума, проведенного в марте 2014 года – после того, как на Украине произошел государственный переворот.
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