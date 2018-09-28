Путин предпочел книгу общению с коллегами

На саммите СНГ российский лидер не расставался с томиком Пушкина

Русская классика оказалась интереснее документов, которые подписывали в пятницу, 28 сентября, на саммите СНГ в Душанбе. Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание с романом "Евгений Онегин" в руках.

"Сначала Путин положил книгу чуть слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял экземпляр стихотворного романа Александра Пушкина и пролистал несколько страниц. Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу", – сообщает с места событий корреспондент РИА "Новости".

Лишь когда в конце официального мероприятия к главе Кремля подсел президент Молдавии Игорь Додон, Пушкин был временно забыт. Но поднявшись из-за стола, Путин вновь взял книгу и держал ее в левой руке даже во время короткого разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На заседании Совета глав государств-участников СНГ присутствовали президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

Ранее, встречаясь в сентябре с победителями школьных олимпиад в центре "Сириус", Путин рассказал, что в круг его любимых писателей входят Александр Куприн, Лев Толстой, Антон Чехов и Николай Гоголь.

