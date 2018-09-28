Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин предпочел книгу общению с коллегами

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
На саммите СНГ российский лидер не расставался с томиком Пушкина

Русская классика оказалась интереснее документов, которые подписывали в пятницу, 28 сентября, на саммите СНГ в Душанбе. Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание с романом "Евгений Онегин" в руках.

"Сначала Путин положил книгу чуть слева от себя, но, поставив несколько подписей, взял экземпляр стихотворного романа Александра Пушкина и пролистал несколько страниц. Принесли новую порцию документов, президент поставил свою подпись и снова открыл книгу", – сообщает с места событий корреспондент РИА "Новости".

По теме

Лишь когда в конце официального мероприятия к главе Кремля подсел президент Молдавии Игорь Додон, Пушкин был временно забыт. Но поднявшись из-за стола, Путин вновь взял книгу и держал ее в левой руке даже во время короткого разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На заседании Совета глав государств-участников СНГ присутствовали президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.

Ранее, встречаясь в сентябре с победителями школьных олимпиад в центре "Сириус", Путин рассказал, что в круг его любимых писателей входят Александр Куприн, Лев Толстой, Антон Чехов и Николай Гоголь. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Был и третий: Лондон нашел нового подозреваемого в деле Скрипаля

"Российский спецагент" следил за домом Сергея и Юлии и собирал информацию для "отравителей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей