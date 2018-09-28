Третий подозреваемый навел на неутешительные мысли

Ухищрения Лондона по делу Скрипалей говорят лишь об одном: нашу страну стремятся изолировать и поселить в умах европейцев стереотип об "агрессоре".

Нескончаемый поток статей об одном, двух, трех "отравителях" Сергея и Юлии Скрипаль и даже целой их группе, которую возглавляли то мужчина, то женщина, предназначен для "замыливания" глаз. Проще говоря, британцы пытаются отвлечь внимание от собственных проблем, одна из которых – Brexit. Такое мнение высказали в посольстве России.

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Очередная ложь о третьем компаньоне Петрова и Боширова, якобы прибывшем в Солсбери задолго до них и шпионившем за Скрипалем, подготавливая почву, не более чем вброс, призванный очернить Россию, заявили дипломаты. Так они прокомментировали "сенсацию", которую выдала The Daily Telegraph.

"Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную "мыльную оперу": изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить", – цитирует ТАСС текст коммюнике.

Кроме того, в диппредставительстве снова выразили опасения, что Юлии и Сергея Скрипаля уже нет в живых.

"Самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно, а токсичность вещества, которое использовалось при отравлении в Солсбери, также нельзя проверить", – подчеркнули в посольстве.