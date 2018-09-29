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Новое отравление потрясло Британию

Фото: ZUMAPRESS.com
От неизвестного вещества пострадали 40 человек

ЧП произошло в английском городе Борнмут. Отравились не меньше 40 посетителей ночного клуба Cameo.

В развлекательном заведении кто-то распылил неизвестный яд. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.

После случившегося ночной клуб эвакуировали. Подробностей пока нет.

Напомним, это уже не первый случай, когда британцы раздувают панику на фоне дела Скрипаля. Ранее "отравление" случилось в Лондоне. Пострадавшие оказались обычными наркоманами. Сообщения о неизвестном яде появлялись и до этого. Тогда плохо стало женщине в городе Бидефорд на юго-западе Англии.

Виктория БАЛАЯН
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