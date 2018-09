ЧП произошло в английском городе Борнмут. Отравились не меньше 40 посетителей ночного клуба Cameo.

В развлекательном заведении кто-то распылил неизвестный яд. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.

Dorset Police say 40 people have been treated by paramedics after Cameo nightclub in Bournemouth was evacuated following reports that an irritant was released in the venue

После случившегося ночной клуб эвакуировали. Подробностей пока нет.

Напомним, это уже не первый случай, когда британцы раздувают панику на фоне дела Скрипаля. Ранее "отравление" случилось в Лондоне. Пострадавшие оказались обычными наркоманами. Сообщения о неизвестном яде появлялись и до этого. Тогда плохо стало женщине в городе Бидефорд на юго-западе Англии.

Police seem to have cordoned off an area outside Cameo and speaking to clubbers, no one seems to know exactly what’s happened but there is a very large emergency presence pic.twitter.com/WOdgLAAQLf