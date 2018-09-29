От неизвестного вещества пострадали 40 человек

ЧП произошло в английском городе Борнмут. Отравились не меньше 40 посетителей ночного клуба Cameo.

В развлекательном заведении кто-то распылил неизвестный яд. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию графства Дорсет.

Dorset Police say 40 people have been treated by paramedics after Cameo nightclub in Bournemouth was evacuated following reports that an irritant was released in the venue — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 29 сентября 2018 г.

После случившегося ночной клуб эвакуировали. Подробностей пока нет.

Напомним, это уже не первый случай, когда британцы раздувают панику на фоне дела Скрипаля. Ранее "отравление" случилось в Лондоне. Пострадавшие оказались обычными наркоманами. Сообщения о неизвестном яде появлялись и до этого. Тогда плохо стало женщине в городе Бидефорд на юго-западе Англии.