Секретную информацию спецслужбам Соединенного Королевства передавали дочь и жена экс-сотрудника ГРУ

Чтобы сообщить Лондону важные сведения, отравленный в Солсбери бывший шпион использовал невидимые чернила.

Необходимую информацию для MI6 Скрипаль прятал в книгах. Томики с сообщениями для британской разведки он передавал дважды.

Впервые это случилось, когда жена Сергея Людмила отдыхала с их дочерью Юлией в испанском городе Аликанте. Тогда экс-полковник ГРУ попросил супругу передать подарок "старому товарищу", разведчику Ричарду Бэгнеллу. Новые факты о деятельности Скрипаля всплыли в сочинении Марка Урабана "Skripal Files". Об отрывках из книги пишет Daily Mail.

Второе послание тоже доставила жена Сергея. В этот раз она поехала в отпуск в Малагу. Об истинном назначении этих подарков Людмила не подозревала. По крайней мере, так пишет автор саги о Скрипале со ссылкой на его слова.