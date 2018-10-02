Губернаторы пресытились властью

Выборы главы сельхозрайона Восточной Сибири под угрозой срыва. Республика может остаться без руководителя. По собственному желанию из губернаторской гонки главы Хакасии выбывает один кандидат за другим.

Сегодня стало известно, что и без того поредевшие ряды покидает эсер Андрей Филягин. На некие "вынужденные обстоятельства" сослался председатель республиканского избиркома Александр Чуманин. А руководитель избирательного штаба справедливоросса Сергей Воейков заявил, что о причине своего решения Филягин расскажет чуть позже.

"Подтверждаю, что после долгих размышлений и колебаний Андрей Николаевич сегодня в 21 час, 21 минуту по хакасскому времени подал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры. Причину, по какой он принял данное решение, он озвучит позднее", – цитирует Воейкова "Интерфакс".

До этого от поста губернатора Хакасии досрочно отказался врио главы республики Виктор Зимин, выдвигавшийся от "Единой России". Отмечается, что он шел вторым после первого тура выборов, уступив более 12% голосов кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Снявшийся сегодня представитель "Справедливой России" замыкал тройку лидеров.

Если сойдет с дистанции занявший четвертое место Александр Мяхар, отстаивающий интересы "Партии роста", то останется всего один претендент – фаворит первого тура Коновалов, пояснил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Таким образом, второй тур губернаторских выборов в Хакасии, который намечен на 11 ноября, может не состояться.

О смене власти сегодня расплывчато намекнул новый полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Заодно объяснил местным чиновникам, как нужно работать.

"Что-то мне подсказывает, что нам предстоит обсуждать выборы и в следующем году – не только органов местного самоуправления, но и региональных органов власти, губернаторов в том числе", – резюмировал Цуканов, передает URA.RU.

Пока он вещал, в отставку подал глава Курганской области Алексей Кокорин. В кресле губернатора он просидел всего 4 года после 10-летнего срока на посту мэра Шадринска. Также по собственному желанию уволился глава Липецкой области Олег Королев. Временно его место будет занимать Игорь Артамонов. Врио губернатора Зауралья назначен Вадим Шумков.