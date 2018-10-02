Премьер Армении собрался в отставку

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что покинет свой пост как только вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн".
"Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра", – цитирует РИА "Новости" Пашиняна.
Ранее сегодня он поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн". В последней партии заявили, что самостоятельно отзывают своих представителей.
Во вторник, 2 октября,
стало известно об акции протеста у здания парламента в Ереване.
Россияне не верят в родную валюту, но держат в ней сбережения
Американские корабли плавают в чужих водах как у себя дома