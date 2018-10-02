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Премьер Армении собрался в отставку

Однако намерен исполнять свои обязанности главы кабмина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что покинет свой пост как только вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов от партий "Процветающая Армения" и "Дашнакуцутюн".

"Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра", – цитирует РИА "Новости" Пашиняна.

Ранее сегодня он поручил уволить министров и губернаторов от "Процветающей Армении" и "Дашнакуцутюн". В последней партии заявили, что самостоятельно отзывают своих представителей.

Во вторник, 2 октября, стало известно об акции протеста у здания парламента в Ереване.



Николай КАЦАПОВ
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