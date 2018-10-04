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Китай потеснил Россию в списке врагов США

Фото: pixabay.com
Вмешательство Москвы в американские выборы еще цветочки по сравнению с тем, что делает Пекин

У Соединенных штатов появился новый главный соперник. Это Китай. К такому выводу пришел вице-президент США Майк Пенс после ознакомления с секретными данными американских спецслужб.

"Как недавно сказал мне высокопоставленный сотрудник нашей разведывательной службы, то, что делают русские, меркнет на фоне того, что делает Китай", – утверждает Пенс. Агентство Блумберг приводит текст речи вице-президента, с которым тот намеревается выступить в четверг, 4 октября, в Hudson Institute в Вашингтоне.

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По информации Пенса, Китай использует все средства, чтобы разрушить Америку. "Скрытые агенты влияния" ведут в США активную пропаганду по внедрению в сознание американцев положительного отношения к Китаю. Все внутренние противоречия между федеральными и региональными властями в США тут же используются в интересах КНР. Бизнесменам Соединенных Штатов внушается негатив по поводу торговой политики Белого дома.

Не гнушается китайская сторона и шантажа. "Они угрожали одной значимой американской корпорации, что откажут ей в лицензии, если та не станет выступать против политики нашей администрации", - возмущается Пенс.

Более того, Китай начал дерзить на мировом уровне. Чего стоит эпизод в Южно-Китайском море, когда китайский корабль приблизился к американскому эсминцу Decatur и заставил его изменить маршрут: и все из-за того, что военное судно США вошло в акваторию, которую Китай считает своей, напоминает Пенс.

Ранее США ввели санкции против оборонного ведомства КНР за закупку в РФ систем С-400 и другое военное сотрудничество с РФ. 

Весной этого года Вашингтон развязал против Пекина торговую войну. Теперь стороны регулярно обмениваются введением пошлин и прочими ограничительными мерами на экспорт товаров. 

Николай ВИКТОРОВ
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