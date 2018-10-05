Тбилиси отказывается пускать на американский объект российские СМИ и требует от них покаяния

В популярный ныне биологический американо-грузинский Центр Лугара, расположенный в населенном пункте Алексеевка, отказались впускать журналистов из России. Однако двери местным СМИ открыты. Об этом заявил руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

История получилась знаковой. Сначала на сегодняшнем брифинге глава данного ведомства Амиран Гамкрелидзе разрешил посетить и осмотреть лабораторию корреспонденту РИА "Новости", однако позже там круто поменяли свою позицию.

"Я неоднократно давал интервью и комментарии российским СМИ, но никто из них информацию не выпустил. Я не буду принимать участие в этом шоу, в лабораторию будут допущены лишь грузинские журналисты, решение окончательное. Сначала опубликуйте мои комментарии с опровержением того абсурда, что заявляют в России", – сообщил агентству Имнадзе.

В РИА обвиняют представителя грузинского Минздрава во лжи, отмечая, что российские СМИ неоднократно публиковали комментарии властей соседней страны по поводу деятельности скандальной лаборатории.

В свою очередь пресс-служба Национального центра по контролю заболеваний обещала, что после посещения лаборатории местными журналистами отснятые ими видеокадры будут доступны и зарубежным СМИ.

Напомним, накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов на большом брифинге представил документы, попавшие в руки экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, из которых следует, что в Центре Лугара хранятся патенты на боеприпасы для доставки химического и биологического оружия.

В патентах показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Кириллов подчеркнул, что Москва ожидает получить от Грузии и США "внятный ответ", для чего такие документы хранятся в центре общественного здоровья и чем там конкретно занимаются.

Сегодня спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что действия Москвы являются попыткой отвлечь внимание от ряда обвинений, выдвинутых против РФ международным сообществом.

"Тбилиси – небольшой город, и в нем все обо всем и обо всех знают. Утверждения же, что в лаборатории Лугара люди умирают от искусственного заражения и оттуда выносят пачками трупы добровольно заразившихся, не выдерживают не только критики, но уже всем понятно – все это высосано из пальца. Это мыльный пузырь, который скоро лопнет, и людям, надувшим этот пузырь, наверное, будет стыдно", – цитирует "Интерфакс" Абашидзе.

По его словам, "двери лаборатории открыты для всех исследователей", а 14-15 ноября именно там состоится международный семинар, на который организаторы пригласили в том числе и экспертов из России. "Если им интересно, как выглядит лаборатория, если они хотят установить истину, могут приехать и принять участие в семинаре", – отметил Абашидзе.

Однако, добавил он, российские ученые приглашение не приняли.

Свой ответ на данную тему дал и МИД РФ. Там считают, что это мероприятие готовят "натовские кураторы Грузии... с целью ввести в заблуждение международное сообщество относительно подлинного статуса" Центра Лугара.

"Именно поэтому программа посещения не предусматривает мер, способных обеспечить верификацию лаборатории. Естественно, российские специалисты не будут принимать участие в таком пропагандистском фарсе. Еще 13 августа с.г. в Женеве на совещании экспертов государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия российская делегация уже выразила свое отношение к этой весьма сомнительной затее", – говорится в заявлении МИД, размещенном на официальном сайте министерства.

На Смоленской площади намерены задействовать двусторонние дипканалы, чтобы прояснить сложившуюся вокруг грузинской лаборатории ситуацию и спланировать дальнейшие действия в по данной теме.