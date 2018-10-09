Нечем крыть: Лондон опозорился с угрозами атаковать Москву

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В Лондоне не смогли объяснить угрозы о киберударах по России

Фото: pixabay.com
Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте

В Соединенном Королевстве, судя по всему, не знают, как теперь оправдываться за очередной "шедевр" СМИ. Прозвучавшие ранее угрозы "отключить в Кремле свет" и устроить мощную кибератаку на Россию объяснить нечем.

МИД Великобритании ответил на запрос наших дипломатов весьма скомканно и неуверенно. Так, Форин-офис отмечает, что правительство не будет вмешиваться в "проявления свободы общественной дискуссии". Такое определение британцы дали статье, опубликованной The Sunday Times. От заявлений о назревающей кибервойне между двумя странами власти открестились. Не преминув намекнуть, что наступательный потенциал у государства все же есть. Однако "он будет задействоваться в строгом соответствии с международным правом", – отметили в посольстве РФ в Лондоне.

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"Насколько мы можем судить, тем самым британская сторона дистанцируется от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них "анонимных источников", пугающих публику сценариями "захвата Россией островов у берегов Эстонии", угрожающих в ответ "оставить российскую столицу без электричества", – говорится в тексте заявления.

Напомним, ранее британская газета выпустила материал, где утверждалось о возможном нападении России на одну из западных стран. Ответом на "агрессию" станет кибератака и отключение электричества в Кремле и по всей территории РФ, говорилось в статье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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