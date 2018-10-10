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Запад стирает воспоминания о Захарченко

Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Интернет-пользователи столкнулись с политической цензурой в Сети

Тысячи людей почтили память главы ДНР Александра Захарченко, погибшего при теракте 31 августа. По традиции, на 40-й день кончины в Донецке состоялись траурные мероприятия. Те, кто не мог прийти на могилу, делали памятные записи в соцсетях. Однако многие вскоре обнаружили, что их сообщения попросту исчезли.

В частности, удалялись записи о Захарченко в американской соцсети Twitter, пишет "Царьград". Издание напоминает, что аналогичным образом западные соцсети вели себя и в день похорон Захарченко. Тогда Facebook и YouTube блокировали прямые видеотрансляции из Донецка. При этом никаких пояснений владельцы соцсетей ни тогда, ни сейчас не сделали.

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Впрочем, это не помешало людям отдать дань памяти руководителю, который в трудное время смог собрать и повести за собой народ.

"Личности такого масштаба очень редко появляются", – отметил житель Донецка Владимир. "Бог так устроил, что на нашей земле был лидер – Александр Владимирович Захарченко, который повел весь народ за собой. Наша задача теперь – удержаться и продолжить отстаивать те идеалы мира и справедливости, которые мы подняли на лозунги в 2014 году", – сказал он в беседе с РИА ФАН.

Депутат Народного Совета ДНР Олег Степанов также призвал сплотиться и не дать слабины. "Каждый из нас, кто встал на этот путь, готов к любым испытаниям. Мы знаем, что бог забирает лучших. Захарченко сумел объединить и запустить эту машину. И теперь мы должны эту машину поддерживать", – считает Степанов.

"Они называют нас террористами, но бомба – это оружие как раз террористов. Так что делайте выводы", – возмущенно высказался пришедший на панихиду Иван.

Ранее журналист Дмитрий Стешин опубликовал клип на песню "Мы идем в тишине" в исполнении Гр.Об. На кадрах видно, во что ВСУ превратили Донецкий аэропорт, дома мирных граждан и прочее.

Николай ВИКТОРОВ
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