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США строят мировой заговор против Китая

Фото: GLOBAL LOOK press
Против Пекина и Москвы борются разведки всего мира

Разведслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США вступили в сговор для противодействия Китаю и РФ. Об этом журналистам сообщили сразу несколько чиновников, знакомых с ситуацией.

Указанные страны входят в ведущий разведывательный альянс мира, который называется "Пять глаз". С начала этого года они стали обмениваться со странами-союзницами – Германией и Японией – засекреченными данными о деятельности Китая за рубежом, передает Reuters. Это свидетельствует о растущем международном сопротивлении китайским инвестициям и попыткам вмешиваться в жизнь других стран, отмечает агентство.

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"Консультации с нашими союзниками, с партнерами-единомышленниками, о том, как отвечать на напористую международную стратегию Китая, набирают обороты. То, что могло начаться как спонтанные дискуссии, теперь ведет к более подробным консультациям о лучших методах и дальнейших возможностях для сотрудничества", – сообщил неназванный американский чиновник.

По словам информаторов, пожелавших остаться анонимными, усиление сотрудничества равносильно неформальному расширению "Пяти глаз" в том, что касается противодействия зарубежному влиянию. При этом усилия альянса направлены не только против Китая, но и против России, хотя именно Пекин остается в центре внимания участников сговора.

Несмотря на то что ранее президент США Дональд Трамп говорил о том, что его страна способна в одиночку противостоять Поднебесной, на деле оказывается, что члены его администрации ведут активную работу в кулуарах по созданию неформальной коалиции для сдерживания Пекина.

Сообщается, что представители США координируют сотрудничество разведок в отношении китайских инвестиций, а представители Австралии – в вопросах политического вмешательства КНР. В переговорах, которые в последнее время активизировались, задействованы дипломаты, сотрудники спецслужб и главы правительств.

От официальных комментариев разведывательные ведомства указанных стран отказались.

Китай считает все подозрения западной коалиции относительно его попыток повлиять на иностранные правительства надуманными. В Пекине утверждают, что все инвестиционные проекты с участием китайского капитала являются экономически обоснованными и не преследуют своей целью усиление политического влияния в той или иной стране.

Андрей ФИЛАТОВ
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