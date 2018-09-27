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Полеты американских бомбардировщиков возмутили Пекин

Фото: wikipedia.org
Авиация США проверяет на прочность нервную систему китайских военных

Над водами Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей разлетались американские B-52. Пентагон заявляет о своем праве на такие полеты, а руководство КНР требует немедленно прекратить подобные провокации.

Появление боевых самолетов в непосредственной близости от китайских границ, случившееся накануне вечером, в американском Министерстве обороны назвали "запланированными вылетами". Бомбардировщики сопровождались японскими истребителями, а вся эта операция является частью "длительного присутствия американских бомбардировщиков в регионе", пояснил официальный представитель ведомства Дэйв Истберн.

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По его словам, полеты осуществлялись в соответствии со всеми правовыми нормами. B-52 совершали маневры над международными водами в Южно-Китайском море, а значит, не ущемляли ничьих интересов.

Однако такие полеты, которые в последнее время происходят регулярно, вызывают нервозность и беспокойство в Пекине, сообщает издание South China Morning Post. В июне министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что военное присутствие США направлено на то, чтобы вынудить Пекин отказаться от притязаний на территории в Южно-Китайском море. Однако подобные шаги, по его словам, не смогут помешать Китаю защищать свои владения. Речь идет о спорных островах, на которые претендует ряд стран Юго-Восточной Азии. Руководство Поднебесной решительно осуждает действия американских военных и призывает Вашингтон к сотрудничеству в сфере безопасности.

Отношения между двумя странами с крупнейшими экономиками в мире ухудшились на фоне торговой войны. Она идет с начала этого года и выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Поводом к торговому конфликту стали жалобы Белого дома на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет всего лишь на 6,6%, что станет минимальным значением с 1990 года.

Одним из проявлений кризиса в отношениях является усиление военного противостояния. Накануне китайские пограничники не разрешили американскому военному кораблю войти в порт Гонконга.

До этого США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу за покупку российского вооружения. В ответ Пекин выразил свое "крайнее возмущение", так как контракт на закупки был заключен в 2014 г., когда американский закон о санкциях еще не был принят.

Андрей ФИЛАТОВ
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