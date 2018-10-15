Имя нового руководителя регион узнает через месяц

Голосование на губернаторских выборах в республике состоится 11 ноября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.



Изначально выборы были запланированы на 21 октября. За победу должны были сразиться кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако сегодня Мяхар объявил о своем отказе от борьбы. В связи с этим мероприятие решили перенести, пояснил член ЦИК Евгений Шевченко.

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По его словам, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата – Коновалова – и два варианта: "за" и "против". Для победы коммунисту нужно будет набрать более 50% голосов, передает РИА "Новости".

В Центризбиркоме также отметили, что выборы должны были бы пройти 4 ноября, но по закону нельзя проводить голосование в праздники.

Сегодня же стало известно, что региональный избирком после консультаций с врио главы Хакасии Михаилом Развожаевым принял решение отозвать свой иск из Верховного суда республики об отмене регистрации кандидата Коновалова, сообщает ТАСС. Формальные решения при его регистрации действительно были допущены, но они не сыграли заметной роли.

Первый тур выборов главы республики состоялся 9 сентября. В результате наибольшее число голосов получил Валентин Коновалов – 44,81%. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, представляющий "Единую Россию", получил 32,42% голосов, за справедливоросса Андрея Филягина проголосовали 11,23% избирателей, за Александра Мяхара – 6,61%. Были назначены повторные выборы, но Зимин и Филягин сняли свои кандидатуры.