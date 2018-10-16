Нибиру
- Кровавый свет Нибиру: конец света близок
- Древние люди прилетели с Нибиру
- От истерии до шизофрении: Нибиру сводит людей с ума
Международный порядок способны поддерживать только американцы. Так исторически сложилось, считает экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который занимал этот пост пять лет, до 2014 года.
По его словам, лишь Соединенным Штатам с их "глобальным охватом" по силам держать в кулаке мировую политику. Однако нынешний американский лидер Дональд Трамп настолько далек от происходящего на внешнеполитической арене, что породил в этой системе "хаос".
"Мир нуждается в лидерстве, и только американцы могут обеспечить это лидерство", – отрезал Расмуссен в интервью американскому телеканалу CNBC.
Бывший генсек НАТО уверен, что именно Вашингтону предначертано судьбой следить за миропорядком, поскольку США – единственное на планете государство с "материальным и моральным величием".
И оно попало в западню, так как Трамп вполне может переизбраться в 2020 г. и проправить страной до 2024-го. В этом ключе Расмуссен перекладывает ответственность на Европу, которая должна "сделать больше, чтобы помочь американцам осуществлять это лидерство".
Лондон пугает партнеров ростом влияния нашей страны
Россиянин окажется под ударом из-за вражды Вашингтона с Москвой