США упустили предназначенное им господство

Международный порядок способны поддерживать только американцы. Так исторически сложилось, считает экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который занимал этот пост пять лет, до 2014 года.

По его словам, лишь Соединенным Штатам с их "глобальным охватом" по силам держать в кулаке мировую политику. Однако нынешний американский лидер Дональд Трамп настолько далек от происходящего на внешнеполитической арене, что породил в этой системе "хаос".

"Мир нуждается в лидерстве, и только американцы могут обеспечить это лидерство", – отрезал Расмуссен в интервью американскому телеканалу CNBC.

Бывший генсек НАТО уверен, что именно Вашингтону предначертано судьбой следить за миропорядком, поскольку США – единственное на планете государство с "материальным и моральным величием".

И оно попало в западню, так как Трамп вполне может переизбраться в 2020 г. и проправить страной до 2024-го. В этом ключе Расмуссен перекладывает ответственность на Европу, которая должна "сделать больше, чтобы помочь американцам осуществлять это лидерство".