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Варшава сталкивает Запад с Москвой

Фото: GLOBAL LOOK press/Mateusz Wlodarczyk/
Минобороны РФ уже пообещало нейтрализовать угрозу

Россия – враг не только Польши, но всей Европы и даже всего мира. Об этом прямым текстом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох. Выступая на открывшемся в среду, 24 октября, в Варшаве Форуме по безопасности, он призвал страны Запада выступить против Москвы единым фронтом.

"Россия – это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента. Этот вызов имеет мировой масштаб", – припугнул собравшихся Солох.

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По его словам, остановить Россию, нарушающую мировой порядок и угрожающую глобальной безопасности, можно только сообща. Причем объединяться надо не только на военном уровне, но и на всех остальных.

"Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным", – приводит РИА "Новости" призыв Солоха.

По его мнению, Польша уже вносит весомый вклад в укрепление защиты Европы. В частности, будущее размещение на ее территории бронетанковой бригады США, которое обойдется Варшаве в $2 млрд, он назвал "инвестицией в безопасность всего региона".

Это заявление не осталось без внимания в Минобороны РФ. По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, подобные планы польского правительства "не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности", сообщает ТАСС.

"В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях", – предупредил Шойгу в ходе совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Ранее министр обороны РФ отмечал, что Запад использует несуществующую "российскую угрозу", чтобы наращивать свой военный потенциал, напоминает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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