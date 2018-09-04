Первый российский президент коряво пытался остановить продвижение НАТО на восток Европы

После распада Варшавского договора Россия опасалась расширения Североатлантического альянса за счет бывших союзников СССР. И тогдашний российский лидер Борис Ельцин решил шантажировать своего американского коллегу Билла Клинтона тем, что сейчас принято называть fake news. Он рассказал ему, что Варшава якобы готовится к присоединению Белоруссии.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ознакомившись с обнародованными на днях текстами переговоров между Ельциным и Клинтоном в годы их президентства.

В данном случае речь идет о звонке хозяина Белого дома в Кремль летом 1994 г., который он сделал за сутки до вылета в Европу, где американец запланировал встречи в Риге, Варшаве, а также в Западном Берлине. Беседа длилась около 20 минут.

"В Варшаве я хочу подчеркнуть значение программы "Партнерство во имя мира" и нашу готовность помочь всем партнерам, чтобы они могли к ней присоединиться", – рассказывал Клинтон Ельцину.

Напомним, данная американская инициатива – это реакция Вашингтона на заявки от стран бывшего Восточного блока по поводу их принятия в НАТО. Москва выступала против расширения альянса. Тогда Штаты предложили промежуточное решение: страны распавшегося соцлагеря принимали участие в учениях с войсками блока, модернизировали свои вооруженные силы, но членами альянса не становились, отмечает издание.

"В январе я уже говорил, что роль НАТО будет расширяться. Я не указал ни какой-либо даты, ни каких-либо требований. Я хотел бы сосредоточиться на партнерстве, чтобы мы смогли иметь сплоченную Европу, где люди уважают границы и сотрудничают между собой", – убаюкивал Бориса Николаевича Клинтон.

Тогда Ельцин и выдал на-гора фейковую историю про планы Варшавы на белорусскую территорию.

"Скажу честно, Билл, если говорить о Польше, то ее подход совершенно не соответствует нашему. Билл, я знаю, что в Польше была большая пропагандистская кампания, чтобы склонить белорусов к объединению с Польшей. Они вечно говорят, что раньше Белоруссия принадлежала Польше. Также я слышу, как они привлекают мигрантов с Востока в Польшу. Люди говорят, что они хотят присоединиться к НАТО, чтобы стать сильнее. Говорят про угрозы. Но Россия никому не угрожает", – пудрил мозги "другу Биллу" Ельцин.

Однако, как показало время, в США на эти фейки не купились.

Весьма занимательный вывод делает и автор статьи в польском издании Бартош Велиньский, указав без затей на одну из главных слабостей Бориса Николаевича: "Оказалось, что большинство телефонных разговоров проходило утром по московскому времени. Алкоголизм Ельцина не был ни для кого тайной. Американцы звонили пораньше, когда он еще был трезвым".