Последний генсек КПСС и единственный президент Советского Союза оказался ни при чем

СССР "обязан" своему развалу вовсе не Михаилу Горбачеву, как традиционно принято считать большинством населения бывшего советского государства. Так считает известный журналист Владимир Познер.

По его словам, последний Генеральный секретарь Коммунистической партии действительно "принципиально изменил страну". Однако упразднил ее на самом деле будущий первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, который, как полагает журналист, хотел стать "номером один".

Телеведущий отмечает, что, пока существовал СССР, "номером один" был Горбачев.

"А если нет Советского Союза, а есть Российская Федерация, то тогда Ельцин – президент Российской Федерации, и он "номер один" и есть", – рассуждал об исторических метаморфозах Познер на своей встрече в ресторане "Жеральдин".

Журналист особо подчеркнул, что лично по отношению к нему Ельцин поступал хорошо – "просто с точки зрения объективной реальности".

В конце июня URA.RU уже писало о взглядах Познера на советское прошлое. По мнению журналиста, именно из-за него нынешние россияне такие агрессивные и даже жестокие.

Напомним, подписанные в 1991 г. Беловежские соглашения высшими должностными лицами РСФСР, в том числе Борисом Ельциным, а также Белоруссии и Украины, включая Станислава Шушкевича и Леонида Кравчука, фактически привели к концу существование СССР как государства. Свои полномочия президента Советского Союза Горбачев сложил 25 декабря того же года.

