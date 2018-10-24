Взяли паузу: США отказались от антироссийских санкций

Нибиру
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
- Подводная цивилизация поможет землянам спастись от Нибиру
- Больше нет: Нибиру врезалась в Солнце
США решили повременить с вводом очередного пакета экономических ограничений в отношении России. Об этом заявил помощник главы Белого дома Джон Болтон.
Он напомнил, что четыре месяца назад Америка уже расширила антироссийские санкции из-за дела об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Американские законы предусматривают, что новые санкции могут быть применены только через полгода минимум.
"Санкции вводятся либо снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России", – цитирует Болтона ТАСС.
В сентябре Вашингтон объявил о планах в ноябре ввести против РФ "самые жесткие" ограничительные меры. Помощник госсекретаря Маниша Сингх заявила, что Москва сможет избежать наказания, если выполнит требования по расследованию "дела Скрипалей". В частности, российская сторона должна открыть доступ для инспекции на своих химобъектах.
В случае войны Вашингтон поплатится за свои агрессивные действия
Трагедия произошла из-за отсутствия воспитания молодежи