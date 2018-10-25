Россия стала сильнее благодаря санкциям

Политическим давлением на нашу страну Запад ничего не добьется

Страны западного лагеря оказали нам большую услугу тем, что ввели против РФ целую серию ограничений политического и экономического характера. Государство мобилизовалось и закалилось благодаря трудностям. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России Александр Фомин



"Санкции делают нас сильнее. Это не пустые слова, это реальные результаты. Наши партнеры по ту сторону это, конечно же, ощущают. Я думаю, сожалеют об этом, есть некая инерция, особенно со стороны властей США", – цитирует военного РИА "Новости".

Слова Фомина, сказанные им на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности, подкрепляются заявлениями других официальных лиц. Москва дает ясный сигнал Западу о том, что санкции вредят интересам противоположной стороны, а Россия пытается извлечь из них пользу. Ни при каких обстоятельствах под внешним давлением наша страна не изменит свой политический курс.

В настоящий момент Вашингтон раздумывает над очередным пакетом ограничительных мер в адрес нашей страны. Но это не даст никакого эффекта, утверждают в российском МИД.

"Эта ситуация (в отношениях РФ и США) негативно влияет и на экономическое сотрудничество между двумя нашими странами. Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат. В администрации постоянно говорят, что собираются наращивать рестрикции", – заявил на встрече с представителями деловых кругов штата Юта посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что "в отношении СССР… санкции на протяжении XX века объявляли десятки раз, однако наши противники не добились изменения внешней политики нашего государства".

Тем временем американцы явно замыслили обходной маневр. В последние месяцы они много говорили о том, что в ноябре Конгресс приступит к рассмотрению очередного пакета антироссийских ограничений. Однако накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон внезапно заявил, что таких планов у Вашингтона пока что нет.

"Что касается возможного введения дополнительных санкций в отношении России, то мы все еще изучаем, что мы обязаны предпринять в соответствии с законом, касающимся атак с применением химического оружия. Решения на данный момент не принято, и я не хотел бы говорить о возможных сроках: произойдет ли это до или после (промежуточных) выборов", – сказал чиновник.