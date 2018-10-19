Легко отделалась: США ужесточат санкции против РФ

Бессилие Вашингтона выплескивается в злобных выпадах американских сенаторов

В США понимают бесполезность санкций против России, но их несчастные законодатели продолжают угрожать. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщение об очередных антироссийских мерах американских сенаторов.

"Любые санкции заканчиваются только одним: Россия ищет новые рынки сбыта своей продукции, новых деловых партнеров, находит их и развивает собственную экономику. Никакого другого результата, кроме международной напряженности, эти санкции не имеют. Придумать можно все что угодно, а результат будет тот же – нулевой", – заявил Морозов в интервью РИА ФАН.

Он указал на неэффективность мер, которые США вводят против РФ последние 4 года, и даже пожалел "несчастного" губернатора штата Нью-Джерси демократа Филиппа Мерфи, который был вынужден публично признать, что санкции Вашингтона не повлекли каких-либо заметных последствий для Москвы.

Накануне в интервью Handelsblatt Мерфи согласился, что "Россия легко отделалась", однако сообщил, что демократы готовят новые предложения, включающие меры как экономического, так и дипломатического характера, которые Москва уж точно почувствует.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон и его европейские союзники будут вводить новые санкции против Москвы ежемесячно.