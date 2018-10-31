Политика Европы может стать нестабильной без фрау Ангелы

Россия будет единственной страной, которой будет на руку отставка Ангелы Меркель. По крайней мере, такого мнения придерживаются европейские журналисты.

Канцлер ФРГ сплотила Европу, настояв на антироссийских санкциях, и стала символом минских договоренностей, пишет в Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

По мнению журналиста, мировая политика много потеряет от ухода фрау канцлерин. Именно Меркель в последние годы стала гарантом стабильности европейской политики. Ее умение выстраивать диалог с различными политическими деятелями позволяло решать самые сложные проблемы.

Ранее Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 г., объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС и уйдет из большой политики в 2021 году.

При этом бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Меркель может оставить пост канцлера уже в мае 2019 года.