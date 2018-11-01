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Британских "шизофреников" перестанут слышать в России

Фото: pixabay.com
Москве рекомендовали ограничить контакты с официальным Лондоном

Великобританию раздирают внутренние противоречия. Поэтому доведенные до нервного срыва местные политики спускают гнев на России. Таково мнение политолога Рафаэля Ордуханяна.

"Проблемы с Уэльсом, проблемы с Шотландией. Я уже не говорю о Brexit, я уже не говорю о Терезе Мэй, я не говорю о внутренней грызне этих крыс. Недавний союзник Борис Джонсон сейчас нападает на премьера. И так далее, и так далее", – перечислил эксперт беды британского правительства.

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Москве же в этой ситуации не остается ничего, кроме как терпеть – не реагировать же на параноиков. Еще лучше до минимума ограничить дипломатические контакты, отозвав посла. Но при этом не вводить никаких запретов на экономическое сотрудничество, на поездки граждан.

"Никаких ограничений на культурные связи. Выдавать визы всем артистам, – приводит "Царьград" мнение эксперта. – Никаких ограничений с гуманитарными связями. Люди не должны страдать. Но никаких контактов с шизофрениками. Никаких", – подчеркнул Ордуханян.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия заплатит "высокую цену", если не изменит свое поведение на мировой арене.

Николай ВИКТОРОВ
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