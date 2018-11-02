Глава ОДКБ отправлен в отставку

В Армении на бывшего генсека завели дело

Юрий Хачатуров больше не является генсекретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он снят с должности по инициативе армянской стороны. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в Армении в рамках дела о разгоне массовых демонстраций 1 марта 2008 года. Тогда после победы на президентских выборах Сержа Саргсяна недовольная исходом голосования оппозиция организовала в центре Еревана акцию протеста. В результате столкновения с силами правопорядка 10 человек погибли, около 200 были ранены. Хачатуров в то время был заместителем министра обороны.

Армянские следователи предъявили обвинения в рамках данного дела также экс-президенту Роберту Кочаряну и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну. В настоящее время Кочарян арестован, Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян находится в розыске.

Временно исполнять обязанности генсека ОДКБ будет представитель РФ Валерий Семериков. Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.