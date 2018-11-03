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Ограничительные меры, которые навязывает остальным государствам американский лидер Дональд Трамп, больно бьют по самим странам Европы.
О неожиданном эффекте антироссийских санкций заявил экс-президент Франции Николя Саркози. По словам политика, попытки Трампа манипулировать мнением мировой общественности привели к тому, что наша страна все больше отдаляется от Европы. На фоне давления со всех сторон Россия нашла союзника в лице Китая.
Подобная политика не приведет к плодотворным результатам. С Москвой лучше не ссориться, считает Саркози.
"Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия", – высказался он в беседе с журналистом Point.
Усилия нужно направить на более глубокую интеграцию РФ в Европу. Это укрепит "архитектуру континента" и избавит некоторые государства вроде Украины от мук выбора между двумя сторонами, подытожил Саркози.
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