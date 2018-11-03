Европейцы не рассчитывали, что действия против нашей страны могут плохо закончиться

Ограничительные меры, которые навязывает остальным государствам американский лидер Дональд Трамп, больно бьют по самим странам Европы.

О неожиданном эффекте антироссийских санкций заявил экс-президент Франции Николя Саркози. По словам политика, попытки Трампа манипулировать мнением мировой общественности привели к тому, что наша страна все больше отдаляется от Европы. На фоне давления со всех сторон Россия нашла союзника в лице Китая.

Подобная политика не приведет к плодотворным результатам. С Москвой лучше не ссориться, считает Саркози.

"Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия", – высказался он в беседе с журналистом Point.

Усилия нужно направить на более глубокую интеграцию РФ в Европу. Это укрепит "архитектуру континента" и избавит некоторые государства вроде Украины от мук выбора между двумя сторонами, подытожил Саркози.