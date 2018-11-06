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Названа причина срыва переговоров Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Переговорам двух лидеров помешал президент Франции Эммануэль Макрон

СМИ раскрыли причину срыва самых ожидаемых переговоров этого сезона – президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Оказалось, что против встречи лидеров во Франции выступил президент этой страны – Эммануэль Макрон. Об этом рассказал источник в дипломатических кругах.

Осведомитель сообщил, что все оказалось до банальности просто: Макрон попросил Россию и США отказаться от полноформатной встречи в Париже для того, чтобы они , по своей значимости, не перебили подготовленные Елисейским дворцом политические мероприятия и встречи. 

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"Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль ”Король-солнце” еще жив. Но, как говорится, “се ля ви“, – цитирует его "КоммерсантЪ". 

О том, что встреча Путина и Трампа отменяется, стало известно утром 6 ноября. Отмечалось, что  представителям глав государств не удалось найти время, чтобы президенты России и США обстоятельно побеседовали по всем волнующим вопросам. Поэтому планировавшиеся переговоры в рамках торжеств по случаю 100-летия Первой мировой войны пришлось изменить.

Марина МОНРО
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