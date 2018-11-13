Венгрия защитила Россию от нападок

Будапешт подтвердил звание главного адвоката нашей страны в ЕС

Страны Европы обязаны как можно скорее восстановить нормальные экономические отношения с РФ. Иначе весь смысл от создания Евросоюза теряется. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



По словам чиновника, европейское объединение некогда создавалось для того, чтобы в перспективе образовать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Между европейскими странами границ давно нет, а вот экономические и торговые отношения с РФ в последние годы совсем испортились, что вредит интересам всех заинтересованных сторон.

В связи с этим европолитикам "было бы хорошо вернуться к старому подходу". В настоящий момент экономическое сотрудничество между Брюсселем и Москвой существует, но основано на двойных стандартах. Им на смену должны прийти взаимоуважение и нормы международного права.

"Мы считаем, здесь нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между Евросоюзом и Россией должны быть перестроены в целом, потому что именно это послужило бы интересам Евросоюза и всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации", – приводит слова главы венгерской дипломатии официальный сайт правительства страны.

Венгрия настойчиво требует от других стран Евросоюза вернуться к диалогу с РФ и отказаться от санкционной политики. Особенно резко контрастирует желание Будапешта восстановить отношения с Москвой на фоне конфликта, который у венгерских властей разгорелся с Украиной. Так что подобное заявление Сийярто никого не удивило.

Но в последнее время за восстановление полноценной торговли с РФ открыто выступил даже британский бизнес. Идею поддержали многие политики Соединенного Королевства, хотя политические отношения между Москвой и Лондоном являются сейчас едва ли не худшими за всю историю.

В октябре торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов заявил о том, что страны впервые с начала кризиса в 2014 г. сели за стол переговоров. Стороны надеются на то, что политические проблемы не послужат помехой для разморозки и полноценного развития двусторонней торговли. Более того, Москва и Лондон выразили готовность в обозримом будущем перейти на расчеты в национальных валютах.