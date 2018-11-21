Незалежной стоит поблагодарить американцев за то, что следить за мировым порядком будет южнокорейский протеже

РФ вновь не смогла возглавить Интерпол. Президентом организации стал Ким Чон Ян. Ведомство выбрало его не в последнюю очередь из-за влияния США, которые не хотели видеть россиянина на этом посту. Результаты голосования и проигрыш нашей страны сильно обрадовали украинцев.

Особенно сложившаяся ситуация привела в восторг главу МВД Украины Арсена Авакова.

"Кандидатуру России отклонили. Это сражение выиграно. Спасибо всем! Слава Украине", – написал он на своей официальной странице в Twitter. Ранее Аваков заявлял, что Украина выйдет из состава ведомства, если Россия победит на выборах. Теперь он доволен, что держать слово властям не придется.

Одним из вероятных кандидатов на этот пост считался вице-президент организации Александр Прокопчук. Против россиянина выступали не только в Незалежной. Этот вопрос активно обсуждался в США и в Европейском парламенте.

Западу, который пошел на принцип, было невыгодно назначать на эту должность россиянина. В этом уверен эксперт по работе международных органов правопорядка, юрист Николай Горбиков. Он отметил, что российский президент Интерпола стал бы слишком независимой от западных силовиков политической фигурой.

"Поэтому и выбрали корейца, который все будет делать с оглядкой на мнение коллег", – заявил Горбиков агентству РИА Новости.

Он добавил, что при возможности европейские страны убрали бы Россию из организации вообще. Однако наше государство занимает важное место в международной правоохранительной структуре, "поэтому Западу приходится мириться с таким положением дел".

Выборы в Интерпол назначили в октябре, когда бывшего президента Мэн Хунвэя отправили в отставку. Это произошло сразу после того, как его арестовали китайские власти, которые подозревают своего соотечественника в коррупции.