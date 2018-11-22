В МИД РФ пояснили, зачем НАТО понадобилось раздувать скандал с GPS

На Западе вошло в привычку сваливать все свои проблемы на Россию. Заявления о том, что ее спецслужбы "гасили" спутниковые сигналы во время маневров альянса в Норвегии, – из той же серии. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она отметила, что министр обороны Норвегии обвинил Россию в "создании неких помех для сигнала GPS-навигации", которые якобы "осложняли работу гражданской авиации на севере страны". Однако действовал он так, будто истина его, на самом деле, не интересовала.

"Никаких официальных запросов мы не получали, хотя на все интересующие вопросы мы могли бы дать развернутые ответы", - сообщила Захарова. По ее мнению, весь этот скандал был раздут Осло искусственно, чтобы скрыть свои собственные проколы.

"Трудно избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского Минобороны для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии "Хельге Ингстад", который 8 ноября столкнулся на ровном месте с нефтеналивным танкером и затонул в районе Бергена", – приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проводились в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимали участие около 50 тысяч военных из 30 стран. После их завершения глава Минобороны Норвегии заявил, что Россию глушила сигнал GPS и мешала проведению маневров НАТО. Позже Осло поддержали в Стокгольме, однако также не смогли подтвердить обвинения фактами.