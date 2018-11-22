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Меркель выдала пламенную речь перед скорым уходом

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии прощается с громкими словами на устах

Ангела Меркель потихоньку начала подводить итоги своей деятельности на посту лидера правящей партии "Христианско-демократический союз" и главы правительства страны. На заседании Бундестага она неожиданно разоткровенничалась.

Канцлер с непривычной для себя экспрессией защищала свою миграционную программу и критиковала ее противников – представителей правой партии "Альтернативы для Германии" и Дональда Трампа, чье имя она, правда, не назвала.

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"В наших национальных интересах улучшить глобальные условия для беженцев и мигрантов, ищущих работу", – цитирует Меркель издание Politico.

Канцлер также заявила, что необходимо защищать глобальный мировой порядок и столпы, которые его поддерживают, то есть Европейский союз и НАТО. Помочь в этом также должен миграционный пакт ООН, против которого выступает главный претендент на должность Меркель в ХДС Йенс Шпан.

Канцлер отметила, что люди, которые считают, что могут решать все проблемы самостоятельно, – националисты, а не патриоты. Эмоциональные слова о патриотизме также удивили немцев, которые привыкли к тому, что Меркель всегда выступает сдержанно.

Миротворческий договор ООН, который пока не принят, предполагает, что страны коллективно будут решать проблемы мигрантов, путем установления стандартов обращения с беженцами. 

Полина ИВАНОВА
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