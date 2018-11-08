Канцлер Германии может не дождаться окончания срока полномочий

Большинство жителей Германии склоняется к мнению, что руководителю правительства не следует оставаться в должности до 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Insa по запросу издания Bild.



Примерно две трети опрошенных (62,2%) согласны с утверждением, что Ангела Меркель должна в начале 2019 г. передать свои канцлерские полномочия будущему лидеру правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Против подобного шага выступает 37,8% респондентов.

Меркель пребывает на посту канцлера уже 13 лет. За это время она успела надоесть даже своим соратникам. Опрос зафиксировал, что об уходе канцлера с поста главы партии не будет сожалеть почти половина респондентов – приверженцев ХДС, а именно 46%.

В опросе, опубликованном 7 ноября, приняли участие 4 тыс. человек.

Ранее Меркель объявила о том, что в декабре она не будет переизбираться на пост председателя ХДС. При этом она намерена оставаться канцлером до истечения положенного времени – до осени 2021 года. Этот срок станет для нее последним. В 2021 г. страна получит нового председателя правительства.

За пост председателя Христианско-демократического союза будут бороться министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и вернувшийся в политику после долгого отсутствия Фридрих Мерц. Вероятные преемники Меркель не подстегивают ее к скорейшей отставке. Так, Крамп-Карренбауэр заявила, что нынешний канцлер должна оставаться у власти до тех пор, пока ее поддерживает большинство.

С другой стороны, предшественник Меркель на посту главы правительства Герхард Шредер заявил, что не понимает, как канцлер собирается возглавлять правительство, не руководя при этом партией, имеющей большинство в Бундестаге. По его мнению, решение о досрочном уходе с должности лидера партии повлечет за собой досрочную отставку с поста канцлера.

Между тем сама Меркель пытается убедить и сторонников и противников, что ее решение не приведет к политической дестабилизации. Правительство будет оставаться стабильным, а перестановки в ХДС никак не повлияют на кабмин. "Демократический поиск нового председателя партии является обычным делом, в том числе и в других странах ЕС. Я не волнуюсь по этому поводу", – приводит слова политика ТАСС.