Дипломат отчитался перед парламентариями и журналистами

Хельсинки вновь "уличил" Москву во вмешательстве в функционирование глобальной навигационной системы во время учений НАТО Trident Juncture.

"Для нас дело ясное. У нас есть доказательства, и мы действуем на их основании. Финляндия не действует на основании слухов", – цитирует "Интерфакс" заявление, которое 22 ноября сделал в парламенте министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Он добавил, что пока не будет раскрывать детали для русских, так как России уже представлены доказательства ее вмешательства. "Они их оспорили, но это не меняет дела", – отметил министр.

Сейчас, по словам Сойни, вопрос решается дипломатическим путем. МИД Финляндии ранее уже заявил, что доверяет представленным Норвегией фактам о случаях сбоев в работе GPS. Глава комитета по иностранным делам парламента Матти Ванханен подтвердил, что доволен докладом главы дипломатического ведомства, отмечает РИА ФАН.

В ноябре-декабре в Северной Европе прошли самые масштабные маневры НАТО в регионе со времен холодной войны – Trident Juncture 2018. В учениях были задействованы военнослужащие из 31 страны, в том числе Финляндии и Швеции, которые не входят в Североатлантический альянс.



Министерство обороны Норвегии после заявило, что Россия вмешивалась в работу GPS во время маневров: якобы с 16 октября по 7 ноября "наблюдалось глушение сигнала (GPS)", и произошло это из-за действий российских сил на Кольском полуострове. В дипведомстве Суоми с этим утверждением согласились.

В Кремле ответили, что о российском вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем во время учений альянса нашей стороне ничего не известно.