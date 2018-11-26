Россияне удивились заявлению министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека

Диппредставительство России в Чехии сообщило, что страны не ведут переговоров по поводу того, чтобы уменьшить число наших соотечественников, находящихся в Праге. Более того, подобная тема никогда не поднималась между дипломатами двух государств.

Представители российского посольства дали понять, что для них русофобское высказывание главы МИД Чехии Томаша Петршичека стало полной неожиданностью. Возможно, министр просто не знает, как еще привлечь внимание.

"В связи с заявлением о якобы "интенсивном диалоге" с российской стороной по возможному сокращению персонального состава Посольства России в Чехии сообщаем, что переговоров по данному вопросу не велось и не ведется", – говорится в послании, опубликованном на официальной странице диппредставительства РФ в Facebook.

Петршичек посетовал на то, что россияне пользуются в Чехии слишком большим количеством машин. Глава МИД отметил, что может только предполагать, для чего дипломаты используют столько автомобилей. Таким образом, он намекнул, что спецслужбы России усиливают свое присутствие в Праге. Петршичек уже не раз говорил о том, что наша страна представляет угрозу.