Зурабишвили обвинила Тбилиси в нападении на Южную Осетию

Победу на выборах главы государства одерживает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. По итогам обработки 99,7% бюллетеней она набирает 59,56% голосов и становится недосягаемой для преследователей.



Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, представитель движения "Сила в единстве", получил 40,44% голосов. Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта", и ее сторонники уже празднуют победу, сообщает РИА "Новости". Впервые в истории кресло президента Грузии займет женщина.

Ранее победу Зурабишвили предсказали экзитполы. В опросах на выходе с избирательных участков она набрала 58% голосов, Вашадзе – 42%.

Саломе Зурабишвили родилась в 1952 г. в Париже в семье грузинских политэмигрантов. Более 30 лет она проработала в системе МИД Франции. В 2004-2005 гг. занимала пост министра иностранных дел Грузии. Созданная Зурабишвили оппозиционная партия "Путь Грузии" принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. В 2013-м политик баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). Для участия в нынешних выборах Зурабишвили отказалась от французского паспорта.

Зурабишвили известна своими сдержанными заявлениями в адрес РФ, которые резко выделяются на фоне принятой в грузинской политике антироссийской риторики. Политические противники прямо обвиняют ее в симпатиях России и называют ее ставленницей Москвы.

Большой резонанс имело ее заявление о грузино-южноосетинской войне 2008 г., сообщает телеканал "Дождь". Политик заявила о том, что Грузия развязала конфликт, когда военными методами ответила на "российскую провокацию". "Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом – наш гражданский долг", – говорила она.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который поддерживал Вашадзе, после публикации итогов голосования призвал сторонников к уличным протестам, акциям массового неповиновения и проведению внеочередных парламентских выборов.

Эксперты, впрочем, отмечают, что отношения Москвы и Тбилиси при новом президенте вряд ли резко улучшатся. У двух политических лагерей есть консенсус по поводу отношений с Россией, поэтому рассчитывать на их нормализацию не приходится. "Договариваться с Россией они не собираются, для этого необходимо признать ответственность за развязывание войны, и делать этого никто не станет. А торговать с Россией будут и те и другие", – заявил в интервью РБК старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии накануне. По предварительным данным, явка составила 56,23%. В это число не входят избиратели за границей. Граждане Грузии могли отдать голос за того или иного кандидата на 3 тыс. 703 избирательных участках, в том числе на 55 за рубежом. В России избирательные участки не открывались, поскольку между странами нет дипломатических отношений.

По данным ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке, с незначительными нарушениями. Срок полномочий новоизбранного главы государства составит шесть лет. Это последние выборы, которые проводятся путем прямого голосования. В дальнейшем президента Грузии будут назначать 300 делегатов.