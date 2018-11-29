Грузинский президент ждет отмашки старших товарищей из Европы и США

Для тесного диалога между Тбилиси и Москвой еще не пришло время, так как "оккупация" территории Грузии движется к ее столице и неправильно себя ведет РФ в отношении Украины. С таким заявлением сегодня выступила свежеиспеченный президент Саломе Зурабишвили.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации (вероятно, имеются в виду Абхазия и Южная Осетия, признанные Москвой независимыми государствами), где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", – сказала она в интервью "Русской службе Би-би-си" в четверг, 29 ноября.

Грузинские власти следуют проевропейским курсом, подчеркнула Зурабишвили. Она отметила, что ежели западные партнеры Тбилиси, т.е. Европа и США, начнут диалог с Москвой, то Грузия не останется в стороне.

Ранее сегодня Центризбирком подвел итоги второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Поддержанная правящей партией "Грузинская мечта" Зурабишвили набрала 59,52% голосов, а Григол Вашадзе, которого поддерживало "Единое национальное движение" экс-президента страны Михаила Саакашвили, – 40,48%.

Уже есть и реакция на эти результаты из Москвы. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле приняли к сведению информацию о победе кандидата Зурабишвили. "Мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии", – заметил Песков.

