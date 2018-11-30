Самолет Меркель могли атаковать преступники

Происшествие будет тщательно расследовано

Немецкое правительство заявило, что в истории с поломкой связи на борту самолета Ангелы Меркель может быть замешан криминал.

Издание Rheinische Post сообщает об этом со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Правоохранители уточнили, что будут вести расследование по нескольким направлениям. В целом отмечается. что ЧП носит беспрецедентный характер.

Вечером 29 ноября из-за технического сбоя в системе связи на борту правительственного лайнера Меркель вынуждена была прервать своей перелет в Буэнос-Айрес на саммит G20, напоминает ТАСС. Над Нидерландами экипаж самолета принял решение вернуться в Германию, самолет экстренно сел в Кельне.

Сообщается, что канцлер Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц вылетят в столицу Аргентины утром 30 ноября регулярным рейсом.