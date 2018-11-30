Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Самолет Меркель могли атаковать преступники

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Происшествие будет тщательно расследовано

Немецкое правительство заявило, что в истории с поломкой связи на борту самолета Ангелы Меркель может быть замешан криминал.

Издание Rheinische Post сообщает об этом со ссылкой на источники в органах безопасности страны. Правоохранители уточнили, что будут вести расследование по нескольким направлениям. В целом отмечается. что ЧП носит беспрецедентный характер.

По теме

Вечером 29 ноября из-за технического сбоя в системе связи на борту правительственного лайнера Меркель вынуждена была прервать своей перелет в Буэнос-Айрес на саммит G20, напоминает ТАСС. Над Нидерландами экипаж самолета принял решение вернуться в Германию, самолет экстренно сел в Кельне.

Сообщается, что канцлер Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц вылетят в столицу Аргентины утром 30 ноября регулярным рейсом.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы обнаружили виновного в сдаче Крыма

Нужны ли американцу крымские курорты, когда на кону отдых на Гавайях

Трамп собирался подарить Путину жилье

Вокруг американского президента разворачивается новый скандал

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей