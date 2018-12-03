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НАТО хозяйничает в Черном море

Фото: www.globallookpress.com
С каждым годом присутствие альянса в акватории увеличивается

Суда военно-политического блока появляются здесь чаще, чем когда-либо. Так, за 120 дней, которые они провели в Черном море в этом году, военные корабли НАТО превысили прошлогоднее количество визитов ровно на треть.  

Об увеличении присутствия в акватории похвастался генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отметив, что данную территорию обходят не только плавсредства.

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"Мы также проводим больше воздушного патрулирования и повысили наше присутствие в Черноморском регионе в целом. Мы также тщательно мониторим ситуацию в Черном море в свете того, что мы видели там несколько дней назад", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Кроме того, генсек НАТО рассказал, что организация расширила патруль с воздуха. Ведь выход к мору имеют три ее члена и два партнера. Среди первых – Румыния, Болгария и Турция. В числе вторых – Украина и Грузия.

На прошлой неделе о тотальном контроле над акваторией заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску, ответив таким образом на брошенный Порошенко клич, который зазывал корабли НАТО в зону керченского инцидента, дабы поддержать Украину.

Оксана ПОДТУРКИНА
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