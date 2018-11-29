Альянс отреагировал на клич Порошенко

Суда и крылатая техника военно-политического блока – завсегдатаи здешних вод. Корабли НАТО устраивают в Черном море учения и систематически патрулируют его. Также ведется разведка с воздуха.

О тотальном контроле над акваторией заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Она напомнила украинскому лидеру Петру Порошенко о значительном присутствии блока в этих краях.

"В Черном море уже много сил НАТО", – передает слова Лунгеску Associated Press.

Таким образом она ответила на брошенный Порошенко клич. Петр Алексеевич в интервью NBC зазывал корабли НАТО в зону керченского инцидента, дабы поддержать Украину.

В Кремле его мольбу назвали продолжением воскресной провокации на фоне падающего рейтинга в преддверии выборов. Российские власти отреагировали на призыв крайне негативно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Между тем он не стал комментировать действия правительства в случае визита кораблей НАТО.

"Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны", – отрезал спикер Кремля, цитируют РИА "Новости".

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. Ситуацией воспользовался лидер Незалежной Петр Порошенко и ввел в приграничных регионах страны военное положение.

Керченский конфликт сыграл ему на руку, уверен Владимир Путин. Он полагает, что его украинский коллега продумал провокацию из-за низких рейтингов в преддверии президентской гонки.