Володин призвал Европарламент оценить действия президента Украины

Российские и европейские парламентарии решили создать неформальную рабочую группу

Россия готова развивать отношения со всеми странами, но только на основе диалога. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во вторник, 4 декабря, он встретился с депутатом Европейского парламента, зампредом группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом, которому ясно дал понять – отношения ГД с Европейским парламентом сегодня, к сожалению, далеки от идеала.

"Мы делаем все для того, чтобы парламентское измерение развивалось и наши отношения подкрепляли развитие отношений между странами. Что касается Европейского парламента, мы должны признать, что они далеки от желаемого", – констатировал спикер.

Изменить существующее положение дел могла бы помочь неформальная рабочая группа депутатов Госдумы и Европарламента, считает Володин.

"Со стороны Европарламента Вы могли бы определить, кто поддерживает первый шаг, с которого начинается дорога. Давайте подумаем об этом. Возможно, у нас получится", – предложил спикер Паксасу.

Евродепутат идею одобрил. "Это предложение мне нравится, оно своевременно. Уверен, что такая группа создастся", – заявил Паксас.



"СМИ разных стран пишут, что с русскими нельзя договориться. Я хочу доказать противоположное – что надо договариваться, можно, нужно и полезно. И говорить надо на всех уровнях: на межпарламентском, культурном, экономическом и на других уровнях", – указал европарламентарий.



Спикер ГД согласился, что зачастую проблема возникает из-за того, что стороны не слышат друг друга. "Если брать наши надпарламентские структуры, они не позволяют участвовать в них и представлять интересы своих граждан, интересы национальных парламентов. Я говорю о той же ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы)", – привел пример Володин.

По его мнению, отсутствие диалога довело до кризиса отношения не только РФ с ЕС, но и между членами самого еврообъединения. В частности, выход Великобритании из ЕС – звено той же цепи.

Сейчас же весьма тревожным показателем является то, что ни ПАСЕ, ни Парламентская ассамблея ОБСЕ, ни Европарламент не дали своей публичной оценки действиям президента Украины Петра Порошенко.

"Порошенко поставил мир на грань войны, введя военное положение и поставив под ружье и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть. Украине ничто не угрожает. Но та провокация, которая была им реализована в наших территориальных водах, еще раз показывает, на какие шаги может пойти человек, получая поддержку в Вашингтоне, для сохранения личной власти. Это касается в первую очередь нас, тех, кто живет в европейском доме. Но все молчат", – указал спикер Госдумы.

Подобных ситуаций масса: Лондон, бездоказательно обвинив Москву в отравлении Сергея Скрипаля, поставил под угрозу мировую стабильность, основанную на международных договорах и принципах дипломатии. Намерения США выйти из международных договоров по разоружению также затронут всех.

"На эти вопросы необходимо дать ответы. Если мы начнем их обсуждать, возможно, меньше будет напряжения. Возможно, на уровне парламентов, политиков мы сможем больше понять друг друга", – высказал надежду Володин.

Ранее в Москве предупредили, что готовы выйти из ПАСЕ и других европейских институтов, если права национальных делегаций не будут гарантированно защищены. В качестве альтернативной площадки для межпарламентского диалога спикер Госдумы назвал Совещание спикеров парламентов Евразии, которое с каждым годом набирает популярность в мире.