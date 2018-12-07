Благополучие человека - главная цель работы "Единой России"

В Москве начался XVIII съезд партии

В Уставе "Единой России" появится идеологическая преамбула, в которой будут прописаны основные ценностные ориентиры партии. К такому решению пришли участники XVIII съезда ЕР, который проходит 7-8 декабря в Москве.

В преддверии съезда в регионах состоялись дискуссии "Обновление-2018", в ходе которых были подведены итоги весеннего обсуждения "Направление 2026". Участники согласились, что во главе угла работы партии должно стоять благополучие человека.

"Здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска", – пояснил основные цели руководитель политического управления ЦИК ЕР Роман Романов.

Другое важнейшее направление – единство и суверенитет страны. В эти понятия входят "история и победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства", указал Романов.

Третий принцип, который будет определять работу ЕР в ближайшие годы, – это принцип лидерства и развития России. Он заключается в "повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности", уточнил Романов.

Секретарь Рязанского регионального отделения Андрей Фомин, в свою очередь, отметил, что члены "Единой России" и ранее следовали этим ценностным ориентирам, просто они не были сформулированы и записаны на бумаге. "Участники предсъездовских региональных дискуссий, посвященных обновлению партии, пришли к выводу, что для того, чтобы "Единая Россия" была понятнее, доступнее для людей, следует закрепить ее основополагающие ценности в преамбуле к партийному Уставу", – рассказал он.

Идею поддержал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он подчеркнул, что "Единая Россия" должна быть командой единомышленников. Соответственно, выделение ценностных ориентиров в преамбулу поможет четче осознавать, какой будет деятельность партии.

Ранее с предложением прописать ценностные ориентиры ЕР в преамбуле к Уставу выступили Омское, Белгородское, Калужское, Орловское, Томское, Мордовское, Челябинское, Сахалинское и многие другие региональные отделения.

На XVIII съезд "Единой России" в Москву съехались 3 тысячи 500 участников. В первый день они работают на трех дискуссионных площадках – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство".