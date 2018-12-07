Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Благополучие человека - главная цель работы "Единой России"

Фото: er.ru
В Москве начался XVIII съезд партии

В Уставе "Единой России" появится идеологическая преамбула, в которой будут прописаны основные ценностные ориентиры партии. К такому решению пришли участники XVIII съезда ЕР, который проходит 7-8 декабря в Москве.

В преддверии съезда в регионах состоялись дискуссии "Обновление-2018", в ходе которых были подведены итоги весеннего обсуждения "Направление 2026". Участники согласились, что во главе угла работы партии должно стоять благополучие человека.

По теме

"Здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска", – пояснил основные цели руководитель политического управления ЦИК ЕР Роман Романов.

Другое важнейшее направление – единство и суверенитет страны. В эти понятия входят "история и победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства", указал Романов.

Третий принцип, который будет определять работу ЕР в ближайшие годы, – это принцип лидерства и развития России. Он заключается в "повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности", уточнил Романов.

Секретарь Рязанского регионального отделения Андрей Фомин, в свою очередь, отметил, что члены "Единой России" и ранее следовали этим ценностным ориентирам, просто они не были сформулированы и записаны на бумаге. "Участники предсъездовских региональных дискуссий, посвященных обновлению партии, пришли к выводу, что для того, чтобы "Единая Россия" была понятнее, доступнее для людей, следует закрепить ее основополагающие ценности в преамбуле к партийному Уставу", – рассказал он.

Идею поддержал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он подчеркнул, что "Единая Россия" должна быть командой единомышленников. Соответственно, выделение ценностных ориентиров в преамбулу поможет четче осознавать, какой будет деятельность партии.

Ранее с предложением прописать ценностные ориентиры ЕР в преамбуле к Уставу выступили Омское, Белгородское, Калужское, Орловское, Томское, Мордовское, Челябинское, Сахалинское и многие другие региональные отделения.

На XVIII съезд "Единой России" в Москву съехались 3 тысячи 500 участников. В первый день они работают на трех дискуссионных площадках – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство". 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украину перед праздниками ждет чудовищный теракт

Гражданам США посоветовали не соваться в Незалежную

Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей