Францию довели до переворота

Националисты в желтых жилетах решили скинуть Макрона с кресла президента

Радикалы, стремящиеся поменять власть во Франции, используют в своих интересах протестное движение "желтых жилетов". Об этом заявил пресс-секретарь правительства Пятой республики Бенжамен Гриво.

"Очевидно, это организовано. Политизированные и радикализированные элементы пытаются использовать это движение. Они хотят свергнуть власть", – приводит Le Parisien слова Гриво.

Представитель кабмина призвал "истинных демонстрантов" не участвовать в митингах. "Настоящие "желтые жилеты" не должны служить живым щитом", – заявил он. Он пояснил, что из-за присутствия в толпе протестантов законопослушных граждан полиция не может в полной мере дать отпор радикалам.

Ранее французский премьер Эдуар Филипп сообщил, что для поддержания порядка в стране будут мобилизованы почти 90 тысяч сотрудников правоохранительных органов, пишет RT.

На субботу, 8 декабря, в стране намечена массовая акция против повышения цен на бензин. Протесты длятся с 17 ноября. За это время было разгромлено несколько магазинов, сожжены десятки автомобилей, 4 человека погибли, число пострадавших исчисляется сотнями, передает телеканал "360".

Тем временем левый блок парламента Франции заявил, что рассмотрит вопрос о вотуме недоверия правительству.

Сам же глава страны Эммануэль Макрон выбрал тактику молчания. "Президент, ясно понимая контекст и ситуацию, не хочет подливать масла в огонь и не собирается выступать по этому вопросу до субботы", – заявил председатель Нацсобрания Франции Ришар Ферран.

Обращение Макрона к нации запланировано на начало будущей недели, сообщает сайт "Комсомольская правда".