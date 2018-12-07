Глава аппарата Белого дома уходит в отставку

График работы американского президента под угрозой срыва

В ближайшее время ожидается отставка руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.

Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой сразу на два своих источника.

Как отмечает издание, спустя 17 месяцев Келли и президент США Дональд Трамп "достигли тупика в своих отношениях, и они больше не рассматриваются как жизнеспособные любой из сторон". Еще летом американский лидер просил шефа аппарата остаться на два года на посту, однако в последние дни они перестали разговаривать друг с другом.

Сейчас Трамп активно ищет замену Келли. Среди потенциальных претендентов называется начальник штаба вице-президента Майка Пенса Ник Айерс.

