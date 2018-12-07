Глава аппарата Белого дома уходит в отставку

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В ближайшее время ожидается отставка руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.
Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой сразу на два своих источника.
Как отмечает издание, спустя 17 месяцев Келли и президент США Дональд Трамп "достигли тупика в своих отношениях, и они больше не рассматриваются как жизнеспособные любой из сторон". Еще летом американский лидер просил шефа аппарата остаться на два года на посту, однако в последние дни они перестали разговаривать друг с другом.
Сейчас Трамп активно ищет замену Келли. Среди потенциальных претендентов называется начальник штаба вице-президента Майка Пенса
Ник Айерс.
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