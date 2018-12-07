Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глава аппарата Белого дома уходит в отставку

График работы американского президента под угрозой срыва

В ближайшее время ожидается отставка руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.

Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой сразу на два своих источника.

По теме

Как отмечает издание, спустя 17 месяцев Келли и президент США Дональд Трамп "достигли тупика в своих отношениях, и они больше не рассматриваются как жизнеспособные любой из сторон". Еще летом американский лидер просил шефа аппарата остаться на два года на посту, однако в последние дни они перестали разговаривать друг с другом.

Сейчас Трамп активно ищет замену Келли. Среди потенциальных претендентов называется начальник штаба вице-президента Майка Пенса Ник Айерс.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украину перед праздниками ждет чудовищный теракт

Гражданам США посоветовали не соваться в Незалежную

Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей