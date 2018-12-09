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Британия уничтожает улики по "делу Скрипалей"

В российской внешней разведке рассказали о незавидной судьбе бывшего полковника ГРУ

Великобритания наотрез отказывается сотрудничать с Россией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Лондон начал уничтожать улики по громкому делу в Солсбери, передает Telegram-канал RT.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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