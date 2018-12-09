В российской внешней разведке рассказали о незавидной судьбе бывшего полковника ГРУ

Великобритания наотрез отказывается сотрудничать с Россией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.



По его словам, Лондон начал уничтожать улики по громкому делу в Солсбери, передает Telegram-канал RT.

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