Дорогу молодым: Володин открыл Форум начинающих парламентариев

Предложения участников лягут в основу решений Госдумы

Форум молодых законодателей и экспертов "Стратегия развития: вызов молодым" станет ежегодным. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая мероприятие в пятницу, 14 декабря, в Корпоративном университете Сбербанка.

Глава нижней палаты отметил, что, когда впервые было решено собрать вместе активную, думающую о будущем молодежь, у организаторов были сомнения – насколько этот формат будет полезен и интересен.

"Сегодня можно говорить о том, что формат состоялся, мы его считаем ежегодным и планируем уже на будущий год проведение форума", – заявил Володин.

Название форума выбрано неслучайно. "Любое развитие сопряжено с преодолением вызовов", – подчеркнул председатель ГД. Он пояснил, что есть задачи, которые мы сами ставим перед собой, есть проблемы, с которыми государство искусственно сталкивают внешние силы, есть цели, которые диктует время.

"Преодолевая эти вызовы, ускоряясь в развитии, мы будем достигать нового качества государства, нового качества решения проблем. Это будет другая экономика, иное качество жизни", – указал Володин. В связи с этим, по его мнению, без молодежи, без их взгляда на проблемы и законотворческие решения не обойтись.

"Многие из вас – молодые юристы, ученые, законодатели, политики, депутаты. Вы видите то, что, увы, мы не можем увидеть и обратить на это внимание. Поэтому хотелось бы, чтобы диалог, который здесь состоится, позволил нам увидеть ту грань, которая видна вам", – призвал спикер, отметив, что это общение "поможет нам в будущем не только снять проблемы, но и более эффективно работать".

В частности, Володин предложил будущим законодателям оценить Конституцию РФ, которой 12 декабря исполнилось 25 лет. "Нам важно анализировать нормы Конституции, насколько они показывают свою эффективность, насколько они реализуются", – пояснил глава ГД. Он напомнил, что 25 лет назад законотворчество в стране, включая основной закон страны, началось с нуля. С тех пор Госдума приняла 8 тысяч законов. Впереди – новые задачи.

"Практически также с нуля идет формирование законодательства в области цифровой экономики", – указал Володин. Он пояснил, что цифровая экономика – это "экономика будущего". И идти в это будущее должны вместе и действующие законодатели, юристы, экономисты, и те, кто только вступает на этот путь.

"Мы должны вместе вырабатывать решения, которые позволят именно в нашей стране совершать новые открытия, именно в нашей стране решать задачи, которые позволят экономике развиваться еще более активными темпами", – призвал Володин.

Он указал, что предложения, высказанные на форуме, лягут в основу принимаемых Госдумой решений. Но понятно, что все инициативы должны опираться на знания. Поэтому так важно постоянно повышать свой уровень образования.

Надо сказать, Володин, еще работая в президентской администрации в должности первого замруководителя, настойчиво продвигал эту мысль: устраивал тренинги для чиновников и политиков, организовывал обучающие семинары для губернаторов, вице-губернаторов и других управленцев высшего звена. "Эффективное управление на местах станет точкой прорыва к эффективному государству", – говорил Володин.

Возглавив Госдуму, он сделал обычной практикой обсуждение законодательных инициатив с экспертами. Беседы со специалистами в конкретных сферах помогали депутатам глубже понять проблему, поднять свой уровень знаний.

Более того, когда встал вопрос о законодательстве в области цифровой экономики, депутаты ГД сами ездили в Корпоративный университет Сбербанка, где им помогали разобраться, что такое блокчейн, как работают криптоватюты и т.д., рассказал "Дням" политолог Дмитрий Фетисов.

"Вячеслав Викторович (Володин) очень многое делает для того, чтобы самые современные технологии были имплементированы в повседневную деятельность Государственной думы, – подтвердил в пятницу, 14 декабря, руководитель Сбербанка Герман Греф. – Мы очень много взаимодействуем, чтобы законодательное регулирование, инновационная деятельность и все, что связано с новыми технологиями в нашей стране, не отставало от того, что есть в тех странах, где это находится в продвинутом состоянии", – подчеркнул Греф.

Нынешний форум также поможет участникам поднять свой уровень знаний. С молодыми законодателями встретятся опытные политики и депутаты, эксперты и ученые, преподаватели вузов и представители деловых кругов.

Форум молодых законодателей и экспертов "Стратегия развития: вызов молодым" проходит 14–15 декабря.

Первый Всероссийский молодежный форум Госдумы состоялся в ноябре 2017 г. по инициативе спикера нижней палаты парламента.