Американцы рассказали о смерти шефа ГРУ

Бывший советник Трампа предложил альтернативную версию событий

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн утверждает, что начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане. Это заявление противоречит официальной версии событий, согласно которой руководитель спецслужбы скоропостижно скончался в подмосковном доме отдыха.



"Флинн заявил, что он позвонил послу (России в США Сергею) Кисляку после смерти Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования", – говорится в отчете ФБР, агенты которого допрашивали экс-советника. Документ опубликован на сайте Министерства юстиции США.

Больше никаких подробностей о смерти начальника ГРУ не приводится. При этом Флинн рассказал сотрудникам спецслужб, что у него были контакты с Сергуном на личном уровне.

Приближенный Трампа стал первым главой Агентства военной разведки США, которого пригласили в штаб-квартиру Главного разведывательного управления России. Он посетил ее, получив необходимые согласования в США. Там он и познакомился с Игорем Сергуном, сообщает РИА "Новости".

Флинн в ходе допроса признал, что у них были точки соприкосновения с руководителем российской разведслужбы: дети одного возраста, борьба с терроризмом, Афганистан. В дальнейшем Флинн поддерживал связь с Сергуном, они даже провели один раз сеанс видеосвязи.

В Министерстве обороны РФ между тем заявили о том, что версия Флинна является "конспирологическим бредом". "Игорь Дмитриевич (Сергун) в январе 2016 г. находился в России", – отметили в ведомстве, передает РИА "Новости".

О смерти Сергуна стало известно 4 января 2016 года. В России сообщалось о том, что начальник ГРУ неожиданно умер от сердечного приступа в Подмосковье в возрасте 58 лет. При этом на Западе появились слухи о смерти Сергуна в Ливане, куда он якобы поехал с ответственным заданием, связанным с операцией российских войск в Сирии, напоминает издание "Взгляд". Исследовательская компания Stratfor сообщала, что Сергун, возможно, был убит.

В военной разведке Игорь Сергун служил с 1984 года. В 1998 г. в звании полковника был военным атташе России в Тиране. В декабре 2011 г. он был назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России – заместителем начальника Генерального штаба ВС России. В феврале 2015 г. Сергуну было присвоено звание генерал-полковника. В мае 2016 г. стало известно, что закрытым указом президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Игорю Сергуну звание Героя России.

Майкл Флинн был назначен советником Дональда Трампа по нацбезопасности в январе 2017 года. Однако вскоре он подал в отставку из-за данных об обсуждении антироссийских санкций с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.