Путин дал Киеву добро на поход в Керченский пролив

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Украинские корабли свободно могут проходить через Керченский пролив. Об этом рассказал прездент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 20 декабря.
Путин подчеркнул, что Москва будет придерживаться договоренностей с Киевом по использованию акватории, подписанных в 2003 г., однако добавил, что украинским военным судам нужно будет согласовывать свой проход с российскими пограничниками.
"Что касается военных судов – это нужно постоянно быть в контакте с нашими пограничниками. В условиях военного положения, я с трудом себе представляю, как там военные суда будут шастать туда-сюда", – приводит слова президента РИА ФАН.
По его словам, у Керченского пролива всегда скапливалась очередь из судов, перевозящих грузы между портами Азовского моря.
"Все участники этой экономической деятельности знают, как это делается", – отметил российский лидер.
Ситуация в Керченском проливе накалилась после инцидента 25 ноября. Тогда три украинских военных корабля вошли в российские территориальные воды и были задержаны российскими пограничниками. После этого Украина ввела военное положение в ряде пограничных с Россией областей, а также в акватории Азовского моря.
Украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов 19 декабря заявил, что Киев готов вновь отправить военные корабли в Керченский пролив.
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