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Уроки Лукашенко: Ереван потребовал от Москвы скидку на газ

Фото: www.globallookpress.com
Армения рискует остаться без голубого топлива, но стоит на своем

Договоренности о поставках газа из России в Армению в 2019 г. нет. Об этом сообщил премьер-министр Республики Никол Пашинян. Накануне, 27 декабря, он встречался в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, однако переговоры не удались.

"У нас нет окончательного решения о цене на газ", – заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в Facebook. Впрочем, политик указал, что настрой у него "оптимистический" и обсуждение условий контракта с РФ продолжится "в рабочем порядке".

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"Я надеюсь, что мы достигнем желаемого результата. По крайней мере, обойдемся без нежелательных последствий", – отметил Пашинян, подчеркнув, что цена на газ является "чувствительным" вопросом для российско-армянских отношений.

Более того, ситуация довольно критическая. Действующий договор между РФ и Арменией предусматривает поставки по цене $150 за 1 тыс. куб. метров. Он истекает 31 декабря 2018 года. Если изменений внесено не будет, "Газпром" автоматически продолжит поставлять топливо по старой стоимости. Но Ереван настаивает, что ему нужна скидка.

Решать вопрос нужно срочно. "Мы в цейтноте", – признал представитель Кремля Дмитрий Песков. "Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", – отметил Песков в пятницу, 28 декабря, передает РИА "Новости". 

В ближайшие дни, оставшиеся до Нового года, Москве предстоит урегулировать газовый вопрос также с Минском. На текущей неделе президент Белоруссии уже встречался с российским коллегой, но многие вопросы, в том числе по налоговому маневру, решить не удалось. Новая встреча назначена на 29 декабря, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ.

"Будет продолжено обсуждение тех тем, которые были на повестке дня встречи несколькими днями ранее в Москве", – уточнил Песков, отметив, что в повестке дня – "запросы белорусских товарищей по разным финансовым темам". 

Николай ВИКТОРОВ
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