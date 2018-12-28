Лондон не хочет восстанавливать состав дипмиссий с Москвой

В Великобритании опровергли заявление России о том, что две страны наладили отношения и разрешили дипломатам вернуться на свои рабочие места. Представитель британского МИД заявил, что никаких новых договоренностей с россиянами согласовано не было.

Сотрудник ведомства подчеркнул, что государства регулярно обменивают визы для дипломатического персонала и этот вопрос страны обсуждали еще до отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а комментировать отдельные случаи он не станет.

"В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений", – цитирует слова дипломата агентство РИА "Новости".

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что в январе 2019-го страны начнут восстанавливать состав дипмиссий, так как две стороны достигли "принципиальных договоренностей".

Отношения Лондона и Москвы испортились после того, как 4 марта Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочь. После этого британцы выслали из своей страны 23 российских дипломата. В ответ Москва отправила в Лондон такое же количество сотрудников британского посольства.