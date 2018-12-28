Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британцы отказались от сотрудничества с российским посольством

Фото: pixabay.com
Лондон не хочет восстанавливать состав дипмиссий с Москвой

В Великобритании опровергли заявление России о том, что две страны наладили отношения и разрешили дипломатам вернуться на свои рабочие места. Представитель британского МИД заявил, что никаких новых договоренностей с россиянами согласовано не было.

Сотрудник ведомства подчеркнул, что государства регулярно обменивают визы для дипломатического персонала и этот вопрос страны обсуждали еще до отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а комментировать отдельные случаи он не станет.

"В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений", – цитирует слова дипломата агентство РИА "Новости".

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что в январе 2019-го страны начнут восстанавливать состав дипмиссий, так как две стороны достигли "принципиальных договоренностей".

Отношения Лондона и Москвы испортились после того, как 4 марта Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочь. После этого британцы выслали из своей страны 23 российских дипломата. В ответ Москва отправила в Лондон такое же количество сотрудников британского посольства. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей